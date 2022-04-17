Kutlamalar alanda da sürdü

Ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayıp Sorgun Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lige yükselme müsabakası oynayan Yozgat Belediyesi Bozokspor rakibini 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lige yükseldi. Müsabaka sonrasında stat içerisinde şampiyonluk turu atan Yozgat Belediyesi Bozoksporlu oyuncular sevinçlerini taraftarları ile paylaşmıştı. Stattaki sevinç gösterileri Cumhuriyet Alanında da devan etti. Kaldıkları otele giderken, Cumhuriyet alanında futbolcuların etrafını çeviren taraftarlar burada da kutlama yaptı.