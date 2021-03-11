Kütahya maçını Geçgel yönetecek

Geçgel’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden İsmail Semih İleri, Uğur Aydoğu yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Elif Köroğlu görev yapacak.
11 Mart 2021 Perşembe 00:57
MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Belediye Kütahyaspor ile Dumlupınar stadında saat 14.00’da karşı karşıya gelirken bu müsabakayı İstanbul bölgesinden Aytaç Geçgel yönetecek.
Geçgel’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden İsmail Semih İleri, Uğur Aydoğu yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Elif Köroğlu görev yapacak.