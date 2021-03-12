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Kütahya maçı ertelendi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un dün deplasmanda Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı müsabakanın ertelendiği bildirildi.

12 Mart 2021 Cuma 00:57
Kütahya maçı ertelendi

Dün Kütahya Dumlupınar stadında oynanması gereken Belediye Kütahyaspor Yozgatspor arasındaki müsabakanın olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği belirtildi. Dün Kütahya’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında müsabakanın oynanacağı Dumlupınar stadının tamamen karla kaplandığı ifade edilirken, müsabaka hakemi Aytaç Gelgeç’in yaptığı incelemeler sonrasında müsabakayı erteleme kararı aldığı kaydedildi. Müsabakanın bugün aynı saatte başlayacağı öğrenildi.  •Haber Merkezi•

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Kütahya Maçı Ertelendi
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