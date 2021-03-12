Kütahya maçı ertelendi

Dün Kütahya Dumlupınar stadında oynanması gereken Belediye Kütahyaspor Yozgatspor arasındaki müsabakanın olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği belirtildi. Dün Kütahya’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında müsabakanın oynanacağı Dumlupınar stadının tamamen karla kaplandığı ifade edilirken, müsabaka hakemi Aytaç Gelgeç’in yaptığı incelemeler sonrasında müsabakayı erteleme kararı aldığı kaydedildi. Müsabakanın bugün aynı saatte başlayacağı öğrenildi. •Haber Merkezi•
12 Mart 2021 Cuma 00:57