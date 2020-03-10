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Kuşak sınavı yapıldı

BOĞAZLIYAN Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan tekvando kursuna katılan sporculara yönelik tekvando kuşak sınavı yapıldı.

10 Mart 2020 Salı 03:33
Kuşak sınavı yapıldı

Yoğun bir katılımın sağlandığı kuşak sınavında gençler kuşak atlamak için ter döktü. Boğazlıyan Spor Salonunda Antrenör Şerafettin Taşdemir'in kontrolünde yapılan tekvando kuşak sınavına 50 sporcu katıldı. Sporcuların ailelerinin de katıldığı kuşak sınavının sonunda 50 sporcu sarı ve yeşil olmak üzere kuşaklarını aldılar. Antrenör Şerafettin Taşdemir ‘’Yaklaşık 3 aylık bir kursun ardından malzeme eksiği olmasına rağmen mücadelemizi asla bırakmadık aksine daha da güçlendik düne göre bugün daha kararlı ve azimliyiz. İlk kuşak sınavımızı gerçekleştirdik yoğun katılımın olduğu programda sporcularımız sarı ve sarı yeşil olmak üzere kuşaklarını aldılar’’ dedi. Kuşak Sınavına Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı, onursal başkanlar Yasin Yerkel ve Ali Taşdemir, Tekvando Antrenörü Şeraffettin Taşdemir ve Kırşehir Tekvando Antrenörü Muhammet Koç kuşak sınavına katıldı. 

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Kuşak Sınavı Yapıldı
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