Kürüm’ü kazanacağız

Yaşadığı talihsiz trafik kazası sonrasında yeniden yeşil sahalara dönen Kürüm’e Teknik Direktör Baş Safranbolu maçında kısa süre de olsa forma şansı verdi. Tecrübeli çalıştırıcı İbrahim Baş, Murat Kürüm’ün sakatlığıyla ilgili psikolojisini yenmesi için forma şansı verdiklerini anlattı. İbrahim Baş, “Dikkat ederseniz maçın tümünde forma şansı veremedik. Biz de isterdik maçta 3-0’ı erken yakalayıp bir 30 ila 40 dakikalık süreçte oynatabilseydik. Ama maçın seyri ikinci yarı duran toptan gol atılınca değişti. Oyuncuyu kazanmaya yönelik düşüncemiz bir anda ikinci plana itildi. Çünkü maçın sonunu beklemek zorunda kaldık” dedi. Teknik Direktör Baş, oyunun seyri nedeniyle kontenjan oyuncusunu da oyundan çıkarmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Bir mevkide 3 tane oyuncu değiştirmek zorunda kaldık. Murat Kürüm’ü kısa da olsa oynattık. Önemli olan onu ligin sonundaki finale taşıyabilmek, bizi en son bıraktığı haldeki duruma getirmektir. İnşallah takıma kazandırırız” dedi.