Kürüm’e mesaj

Akgün yaptığı açıklamada, ‘’Yozgatspor’umuzun oyuncusu Murat Kürüm devre arası izni için gittiği memleketi Diyarbakır'da trafik kazası geçirmiş ve ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştır. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Muratcığım sen yoksan biz bir kişi eksiğiz, inşallah en kısa süre içerisinde aramızda olursun. Murat Kürüm kardeşim Allah’ın taktiri ve seni sevenlerin duası ile ayağa kalkacak ve bunu da atlatacaktır’’ dedi.Öte yandan Yozgatspor’un başarılı kanat oyuncusu Murat Kürüm için bir çok taraftar grubu ve kulüp kendi sosyal medya hesaplarından acil şifalar mesajı yayınlarken, Yozgatspor camiasına da geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorlar.