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Kürüm’e mesaj

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da kulüp yöneticisi Ahmet Akgün, kendi sosyal medya hesabından önceki gün trafik kazası geçiren futbolcuları Murat Kürüm’e acil şifalar mesajı yayınladı.

Kürüm’e mesaj

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da kulüp yöneticisi Ahmet Akgün, kendi sosyal medya hesabından önceki gün trafik kazası geçiren futbolcuları Murat Kürüm’e acil şifalar mesajı yayınladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Kürüm’e mesaj

Akgün yaptığı açıklamada, ‘’Yozgatspor’umuzun oyuncusu Murat Kürüm devre arası izni için gittiği memleketi Diyarbakır'da trafik kazası geçirmiş ve ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştır. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Muratcığım sen yoksan biz bir kişi eksiğiz, inşallah en kısa süre içerisinde aramızda olursun. Murat Kürüm kardeşim Allah’ın taktiri ve seni sevenlerin duası ile ayağa kalkacak ve bunu da atlatacaktır’’ dedi.Öte yandan Yozgatspor’un başarılı kanat oyuncusu Murat Kürüm için bir çok taraftar grubu ve kulüp kendi sosyal medya hesaplarından acil şifalar mesajı yayınlarken, Yozgatspor camiasına da geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorlar.

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