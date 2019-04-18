Kürüm’den Fair-Play’lik davranış

Bozok stadında oynanan müsabakanın ikinci yarısında Yozgatspor’un golünden sonra gelişen Yozgatspor atağında Murat Kürüm sağ çizgiye kadar inerek ceza sahasına orta göndermek istedi, Sungurlu Belediyesporlu oyuncuların müdahalesi ile istediği ortayı yapamayan Murat Kürüm meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Müsabaka hakemi rakip oyuncunun topa teması olduğu düşüncesiyle korner noktasını gösterdi. Sungurlu Belediyesporlu oyuncularının itiraz ettiği pozisyonda Murat Kürüm hakemin yanına giderek pozisyonun korner değil aut olduğunu, topun kendisinden dışarı çıktığını söyledi ve hakemin korner kararını iptal etmesini sağladı. Murat Kürüm’ün bu hareketi tribünlerden büyük beğeni toplarken, rakip takım oyuncuları da Murat Kürüm’e bu Fair-Play’lik hareketinden dolayı teşekkür ettiler.

