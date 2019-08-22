Kürüm Mardin’de

Geçen sezon geçirdiği trafik kazası sonrasında çabuk toparlanan ve takımdaki yerini alarak Yozgatspor’un şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Murat Kürüm, Yozgatspor’a vefa borcunu ödemek için yeniden Yozgatspor ile anlaşma sağlamıştı. Afyonkarahisar’da yapılan kampa da katılan Murat Kürüm, teknik direktör Fatih Kavlak ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak durumunda kalmıştı. Başarılı kanat oyuncusu Murat Kürüm, Yozgatspor’dan ayrıldıktan sonra Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Mardinspor ile anlaşmaya vardı. Yeni sezonda Mardinspor’un başarısı için ter dökecek olan Kürüm, Mardinspor ile de şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.