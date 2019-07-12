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Kürüm de imzaladı

TFF Üçüncü Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor iç transferde Murat Kürüm ile de anlaşma sağladı.

Kürüm de imzaladı

TFF Üçüncü Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor iç transferde Murat Kürüm ile de anlaşma sağladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Kürüm de imzaladı

Geçtiğimiz sezon kırmızı siyahlı ekibe sezon başında dahil olan ve gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan başarılı kanat oyuncusu Murat Kürüm, önceki gün Yozgat’a gelerek yönetim ile görüştü ve kendisini Yozgatsporlu yapan sözleşmeye imzasını attı. Geçtiğimiz sezon başında Iğdıresspor takımından transfer edilen ligin devre arasında da büyük bir trafik kazası geçirmesine karşılık çabuk toparlanan ve tekrar kısa zamanda yeşil sahalara dönen Murat Kürüm Yozgatspor’un şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Yozgatspor yönetimi ile Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın bürosunda görüşen başarılı kanat oyuncusu Murat Kürüm her konuda anlaşma sağlayarak yuvada kaldı. Kürüm, geçtiğimiz sezon büyük işler başararak Yozgatspor’u şampiyon yaptıklarını bu sezonda aynı başarıyı göstermek istediklerini söyledi. Yozgatspor’a başarılı olmak için geldiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, ‘’Bu sezon da İnşallah Yozgatspor forması ile bir şampiyonluk daha yaşarız ve takımımızı bir üst lige taşırız’’ dedi.

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