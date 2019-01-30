Kürüm çalışmalara başladı

Ligin ilk yarısının son müsabakasının ardında teknik direktör İbrahim Baş tarafından verilen izinin ardından memleketi Diyarbakır’a giderken trafik kazası geçirerek ağır yaralanan başarılı oyuncu Murat Kürem dün Yozgat’a gelerek takım ile çalışmalara başladı. Uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra bir takım ameliyatlar geçiren ve her geçen gün durumu iyiye giden Murat Kürüm dün başlayan Çarşamspor hazırlıklarına antrenmanlara başladı. Uzun süren sakatlık döneminin ardından tekrar Yozgatspor ile antrenmanlara çıktığı için mutlu olduğunu dile getiren Kürüm, iyi bir dönüş yapıp kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, takım arkadaşlarını ve Yozgatspor camiasını çok özlediğini vurguladı.