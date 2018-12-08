KURUL’DAN ZiYARET

Gençlik Spor İl Müdürü Güneşer geçtiğimiz ay göreve gelen Alper,i makamında kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Güneşer, “Futbolda lokomotif görevi yapan güzelleştiren ve gelişmesini sağlayan hakemlerin zor görevinde herkes destek olmalı. Hakemin dostu yine hakemdir. Bazı kulüpler farklı kazandığı maçlarda bile hakemin aleyhinde konuşurlar. Bu nedenle hakem oyun kuralı kitapçığını yatağının başucunda bulunduracak ve sürekli okuyarak kuralları ezberleyecek, daha sonra da sahada uygulayacak. Hakem kıyafeti, davranışı hatta kilosuyla bile örnek olmalıdır’’ dedi.

İl Hakem Kurulu Başkanı Serhat Alper, ise taban birlikleriyle iyi ilişkilerde olacaklarını söyleyerek ‘’Bütün hedefimiz klasmanda, özellikle uzun yıllardır ezikliğinizi hissettiğimiz Süper Ligde maç yönetecek Yozgatlı hakem çıkarmak için daha çok çalışacağız. Bunun için zorunlu olan Salı ve Perşembe antrenmanlarının yanı sıra eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz vereceğiz. Bu konuda Yozgat taban birliklerinden destek bekliyoruz’’ diye konuştu. Daha sonra Alper, Güreşer’e teşekkür ederek hediye takdim etti.