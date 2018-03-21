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Kurtarıcı Nizamettin

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un Yozgatlı oyuncusu Nizamettin Akgül takımını Aksaray Belediyespor ile oynanan müsabakada adeta ipten aldı.

Kurtarıcı Nizamettin

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un Yozgatlı oyuncusu Nizamettin Akgül takımını Aksaray Belediyespor ile oynanan müsabakada adeta ipten aldı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Kurtarıcı Nizamettin

Karşılıklı ataklar ile geçen müsabakanın ilk yarısını Aksaray Belediyespor karşısında 39’uncu dakikada yediği golle 1-0 geride kapatan kırmızı siyahlı ekip maçın ikinci yarısında biraz daha toparlanarak müsabakaya ağırlığı koymaya çalıştı. 80’inci dakikaya kadar rakip kaledo gol arayan ancak bir türlü istediği pozisyonu üretemeyen ve Aksaray defansına takılan Yozgatsporlu oyuncular tam her şey bitti derken takımın Yozgatlı oyuncusu Nizamettin Akgül sahneye çıktı. 80’inci dakikada kazanılan frikik vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1’e getiren genç oyuncu iki dakika sonra bu sefer Vehbi Furkan Yıldırım’ın arka direğe kestiği topu Aksaray defansının arasından sıyrılarak kafayla kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Nizamettin’in attığı iki golle Aksaray Belediyspor’u 2-1 yenen kırımızı siyahlı ekip şampiyonluk iddialarını da sürdürmüş oldu.

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