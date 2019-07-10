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Kurslara yoğun ilgi

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti Şubesi Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen yaz kursu devam ediyor.

Kurslara yoğun ilgi

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti Şubesi Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen yaz kursu devam ediyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Kurslara yoğun ilgi

Yaz kursları kapsamında, öğrencilere Kur’an-ı, Kerim, Hadis, Siyer, Fıkıh, ebru dersleri verilirken, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriyor. Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Necip Fazıl Kısakürek Yurdu’nda gerçekleştirilen yaz kursuna 60 öğrenci katılıyor.  Yurdu Müdürü Abdullah Yılmaz, geleneksel hale getirdikleri yaz kurslarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yılmaz,  yaz kursunda öğleden önce ve öğleden sonra farklı etkinlikler düzenlediklerini aktardı. Yılmaz, “Kursumuzda öğleye kadar Kur’an-ı Kerim, Hadis, Siyer, Fıkıh gibi dersler veriliyor. Öğleden sonra sosyal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Kursumuzu hafta içi 9.30 - 15.30 arasında düzenliyoruz” dedi. Yılmaz, ayrıca yaz kursuna katılan öğrencilere Yozgatspor formasının hediye edildiğini kaydetti.
 

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