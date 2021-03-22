KURSLAR BAŞLADI

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Işık, Okçuluk ve Güreş kurslarının açılışını yaptı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Okçuluk ve Güreş kursları için düzenlenen açılış töreninde AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan da hazır bulundu. Kaymakam Selami Işık, spor faaliyetlerinin yapıldığı alanları gezerek okçuluk, güreş ve taekwondo kurslarında eğitim alan öğrencilere branşlarında başarılar diledi. Kaymakam Işık, ‘’Spor gençlerimizin kötü alışkanlıklarından uzak durması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için büyük önem taşıyor. Sarıkaya İlçemizde başarılı sporcuların yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve güzel çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum’’ dedi.