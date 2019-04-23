Kuralar yarın çekiliyor

Hafta sonu oynanan müsabakalar sonrasında normal sezonun tamamlanan ve Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakası oynamaya hak kazanan takımların belirlenmesinin ardından yarın hangi takımın kiminle karşılayacağının belirleneceği kura çekimi gerçekleştirilecek. Yozgatspor ile birlikte Ağrıspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Aksaray Belediyespor, Akşehirspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor, Somaspor, Belediye Derincespor, Alemdağspor ve Modafenspor takımları Üçüncü Lige yükselme Play-Off grubunda yer alacak. Eşleme kura çekimleri yarın İstanbul Sarıyer’de Orhan Saka Amatörler Evi’nde kulüp yöneticilerinin katılımı ile çekilecek.