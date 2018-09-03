Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94107
ALTIN
255.840
DOLAR
6.6093
STERLİN
8.4782
EURO
7.6757
Flaş Haber
Korkutan yangın
Kapat

KURALAR ÇEKiLDi

YOZGAT 2018-2019 Kamil Kiliçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi kura çekimi ve fikstürü Sarıkaya ilçesinde yapıldı.

KURALAR ÇEKiLDi

YOZGAT 2018-2019 Kamil Kiliçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi kura çekimi ve fikstürü Sarıkaya ilçesinde yapıldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
49 Okunma
KURALAR ÇEKiLDi

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sarıkaya Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız, Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Taşdemir, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, İl Hakem Komitesi Başkanı İlker Demir, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Programda Sarıkaya Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız, Hakkı Ekici, eski Hakem Serhat Alper, Antrenör Doğan Ayyıldız ve Rafet Kiliçarslan’a spora sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.
Programda Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine devam edecek olan 17 takımın grupları ve fikstürleri belli oldu. İşte Yozgat Birinci Amatör Kümede Futbol Lig’inde mücadele edecek olan 17 takımın grupları. A grubu Sorgun Belediyespor, Çamlıkspor, Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor, Boğazlıyan Şekerspor, Yenifakılıspor, Yerköy Köselispor, Akdağmadenispor, Çekerek Belediyespor. B Grubu İz Özel İdarespor, Tuzkayaspor, Çiğdemlispor, Paşaköyspor, Boğazlıyan Sağlıkspor, Yerköyspor, Çayıralanspor, Sarıkaya Belediyespor
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor Afyon’da
Yozgatspor Afyon’da
Yerköyspor kampı tamamladı
Yerköyspor kampı tamamladı
Şahin yeniden başkan
Şahin yeniden başkan
BOZOK HAREKETLENiYOR
BOZOK HAREKETLENiYOR
Enes takımdan ayrıldı
Enes takımdan ayrıldı
Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor
Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim