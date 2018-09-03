KURALAR ÇEKiLDi

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sarıkaya Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız, Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Taşdemir, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, İl Hakem Komitesi Başkanı İlker Demir, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Programda Sarıkaya Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız, Hakkı Ekici, eski Hakem Serhat Alper, Antrenör Doğan Ayyıldız ve Rafet Kiliçarslan’a spora sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Programda Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine devam edecek olan 17 takımın grupları ve fikstürleri belli oldu. İşte Yozgat Birinci Amatör Kümede Futbol Lig’inde mücadele edecek olan 17 takımın grupları. A grubu Sorgun Belediyespor, Çamlıkspor, Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor, Boğazlıyan Şekerspor, Yenifakılıspor, Yerköy Köselispor, Akdağmadenispor, Çekerek Belediyespor. B Grubu İz Özel İdarespor, Tuzkayaspor, Çiğdemlispor, Paşaköyspor, Boğazlıyan Sağlıkspor, Yerköyspor, Çayıralanspor, Sarıkaya Belediyespor

