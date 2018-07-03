Kura çekimi yapıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Hasan Bağçeci başkanlığında Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen kura çekimine turnuvaya katılacak olan kurumların temsilcileri de katıldı. Milli Parklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Kadastro 22’inci Bölge Müdürlüğü, Adliye olmak üzere toplam 11 takımın mücadele edeceği turnuvada takımlar üç gruba ayrıldı. Turnuva sonunda kendi gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar yarı final müsabakası oynamaya hak kazanacak. 9 Ağustos tarihinde başlaması planlanan turnuva oynanacağı salon ve bitiş tarihi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.