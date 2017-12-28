Kupayı Rektöre verdiler

Çorum’da düzenlenen Üniversitelerarası 2’inci Futbol Ligi Grup Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Erkek Futbol Takımı Birinci Lig’e yükseldi. Sinop’ta düzenlenen 2’inci Lig Bayan Salon Futbol takımı da şampiyonluk turunu atıp, birinci lige terfi etti. Sporcuları ve antrenörlerine makamında kabul eden Rektör Karacabey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, şampiyon olan takımlar ile hocalarına başarılarının devamını diledi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hayrettin Gümüşdağ ise bu organizasyonlarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Rektör Karacabey’e teşekkür etti.