Kupayı deplasmanda kaldıracak

Geçtiğimiz hafta İstanbul Üniversitesi Spor Birliği karşısında aldığı galibiyetin ile birlikte şampiyonluğunu ilan eden Yozgat Bozokspor, kupasını Bahçelievler Belediyespor ile oynayacağı müsabaka sonrasında alacak. Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, İstanbul’da Bahçelievler Belediyespor ile Cumartesi günü karşı karşıya geleceklerini söyledi. Bu müsabaka sonrasında da düzenlenecek olan kupa töreni ile şampiyonluk kupasını kaldıracaklarını dile getiren Doğan, ‘’Biz Bahçelievler Belediyespor takımı ile bir görüşme yaptık. Bu müsabakanın Yozgat’ta oynanmasını ve bizimde kupayı Yozgat’ta almamız yönündeki talibimizi rakibimize ilettik. Onlarda haklı olarak bizim bu talebimizi kabul etmediler. Biz Cumartesi günü İstanbul’a gideceğiz ve kupamızı alacağız. Şampiyonluğumuzda emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum’’ dedi.