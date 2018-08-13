KUPAYA YÖNELDiK

Önceki gün Türkiye Futbol Federasyon’unda çekilen kura sonucunda Yozgatspor Karaman Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez nezaretinde önceki gün belirlendi. 42 Amatör takımın katılacağı 1. Eleme Turu müsabakaları, 29 Ağustos tarihinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 21 takım 2. Eleme Turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

KARAMAN BELEDİYESPOR’U TANIYALIM:

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Yedinci Grup’ta mücadele eten Karaman Belediyespor, ligi 44 Puan ile 5’inci sırada tamamladı. Süleymanhacıspor ile Play-Out maçına çıkan Karaman Belediyespor rakibini 8-0 yenerek Bölgesel Amatör Lig’e devam etme şansını tekrar yakaladı. Karaman Belediyespor’un kadrosunda Yozgatspor’un Üçüncü Lig’de oynadığı dönemde kadrosunda bulunan başarılı stoper Cihat Can Yiğit’te yer alıyor. İlk defa 2011-2012 futbol sezonu sonunda Karamanspor’u yenerek Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Karaman Belediyespor, 2012-2013 sezonundan itibaren Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ediyor.