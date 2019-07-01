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KUPAYA KAVUŞTULAR

YOZGAT Amatör Ligleri ve altyapı müsabakalarında mücadele edip bir üst lige çıkan ve gruplarını şampiyon olarak tamamlayan takımlar kupalarını aldı.

KUPAYA KAVUŞTULAR

YOZGAT Amatör Ligleri ve altyapı müsabakalarında mücadele edip bir üst lige çıkan ve gruplarını şampiyon olarak tamamlayan takımlar kupalarını aldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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KUPAYA KAVUŞTULAR

Önceki gün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda İl Spor Merkezleri açılış programı kapsamında şampiyon takımlar kupalarını aldı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç’un katıldığı programda takımlara kupalarını verdiler. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, kazasız belasız bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Her sene sezonu tamamladıktan sonra düzenledikleri program ile şampiyonlara kupalarını dağıttıklarını hatırlatan Bektaş, bu sene ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa bir program düzenlediklerini ve bu program ile şampiyonlara kupalarını verdiklerini sözlerine ekledi. Bektaş’ın konuşmasının ardından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç tarafından takımlara kupaları verildi. Yapılan kupa töreninde Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu şampiyonu Sorgun Belediyespor, B Grubu şampiyonu İl Özel İdarespor, İkinci Amatör Küme Futbol Ligi Şampiyonu Sarayspor, İkincisi Divanlı Gençlerbirliği, U19 Şampiyonu Yozgatspor, U17-16 Şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor, U15 Şampiyonu Sorgun Gençlikspor ve U14 Şampiyonu Akdağmadenispor kupalarını aldı. 

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