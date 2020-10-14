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Kupanın ilk golü Ali Kaan’dan

ZİRAAT Türkiye Kupası’nın bu sezonki ilk golünü Yozgatspor’un orta saha oyuncusu Ali Kaan attı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:14
Kupanın ilk golü Ali Kaan’dan

Ligde sıkıntılı günler geçiren Yozgatspor Ziraat Türkiye kupasında mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Çarşambaspor ile oynadığı müsabakada kupanın ilk golünü atarak tarihe geçti. Vasat bir futbol oynamasına karşılık rakibini 1-0 yenerek bir üst tura çıkan Kırmızı siyahlılarda Ali Kaan’ın attığı gol Ziraat Türkiye Kupasının bu sezonki ilk golü oldu. Müsabakanın 72’inci dakikasında Yozgatspor’un Ceyhanspor ceza sahası ön çizgisinde kazandığı serbest vuruşu kullanan Ali Kaan direk kaleye gönderdiği top Ceyhanspor kalecisinin de hatası ile sol direğe çarparak filelerle buluştu. Ali Kaan’ın bu golü Ziraat Türkiye Kupasının 2020-2021 sezonunda atılan ilk gol olarak tarihe geçti. 

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Kupanın Ilk Golü Ali Kaan’dan
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