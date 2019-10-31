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Kupalarını aldılar

ÇANDIR İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlar kupalarını aldı.

Kupalarını aldılar

ÇANDIR İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlar kupalarını aldı.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:01
Kupalarını aldılar

İlçe Müftülüklerinde görev yapan personeller arasında düzenlenen Müftülükler arası Halı Saha Futbol Turnuvası ödül töreni Yenifakılı İlçesinde gerçekleştirildi. Ödül törenine İl Müftüsü Salih Sezik, Yenifakılı İlçe Emniyet Amiri Ahmet Anıl Yiğit, Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Çandır İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, Sarıkaya Müftüsü Emrah Kandemir, Yenifakılı  Müftüsü Cuma Yanar, Boğazlıyan Müftüsü Atıf Akşit, Çayıralan Müftü Vekili İhsan Sevgi ve turnuvaya katılan İlçe Müftülüklerinden çok sayıda personeli katıldı.

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Kupalarını Aldılar
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