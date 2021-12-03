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KUPALARINI ALDILAR

Yozgat Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yozgat Basketbol Ligi önceki gün oynanan müsabakaları ile tamamlanırken, dereceye giren takımlar ise kupalarını aldı.

03 Aralık 2021 Cuma 00:23
KUPALARINI ALDILAR

Yurdum Gençlikspor, Sorgun Gençlikspor, Genç Fidanlar, Ata Gençlikspor ve Yozgat SHÇEKspor takımlarının katılımı ile tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar önceki gün Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düzenlenen kupa töreni ile tamamlandı. Tüm rakiplerini yenen Yurdum Gençlikspor takımı şampiyonluk turu artarken, Ata Gençlikspor takımı ikinci, Sorgun Gençlikspor takımı üçüncü, Genç Fidanlar takımı dördüncü, Yozgat SHÇEKspor ise beşinci oldu. Önceki gün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda düzenlenen kupa törenine takımların Kulüp Başkanları ile MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun’da katıldı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü ve Yurdum Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Özgür Akgün ve Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun ilk üç sırayı alan takımlara kupalarını taktim etti. Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun, uzun zamandır ilk defa düzenlenen Basketbol Ligi’nde şampiyon olarak Yozgat’ı Bölgesel Basketbol Ligi’nde temsil etmeye hak kazanın Yurdum Gençlikspor takımını tebrik etti. Önümüzdeki günlerde Yurdum Gençlikspor takımının Bölgesel Basketbol Ligi’ne müracaat edeceğini ve yeni sezonda orada oynayacaklarını dile getiren Dursun, Yurdum Gençlikspor takımının Yozgat’ı Bölgesel Basketbol Ligi’nde en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. Dursun, Yozgat Basketbol Ligi’ne katılan bütün takımları tebrik ederek önümüzdeki yıl gerçekleştirecekleri lige de devam etmelerini istedi. 

Son Güncelleme: 02.12.2021 17:28
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