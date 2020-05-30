Kupalarını aldılar

KORONA virüs tedbirleri kapsamında bu sene spor alanlarında kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Şefaatli İlçesinde farklı bir etkinlikle kutlandı. Şefaatli Kaymakamlığı’nın himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Lise Öğrencileri arasında düzenlenen Top Sektirme yarışmasına öğrenciler evlerinden katıldı. Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Top Sektirme yarışması, Korona virüs salgını dolayısı ile sokağa çıkmaları yasak olan öğrenciler, yarışmalara da evlerinde hazırlandı ve çektikleri videolar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne gönderdi. Öğrencilerin çektikleri videolar İlçe Müdürlüğü tarafından değerlendirildi, dereceye giren öğrenciler belirlendi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışma sonrasında ödüller 4 Günlük Sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile birlikte Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Arslan tarafından evlerinde teslim edildi. İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Hacı Mehmet Yeni yarışmada birinci oldu. Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Abdüssamed Akyüz ikinci, aynı liseden Muhammed Mustafa Namidar da üçüncülük elde etti. İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Burak Çağrı Dündar ise dördüncülükle yetindi.