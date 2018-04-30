Kupalar sahiplerini buldu

Sarıkaya Kapalı Spor Salonunda kupa töreni düzenlendi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Timur, düzenlenen turnuva ile farklı okullardaki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmasının sağlanmış olunmasından mutlu olduklarını söyledi. Timur, ‘Bu yarışmalarda önemli olan kazanmak veya kaybetmek değil, bu organizasyonlara iştirak etmektir. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür etkinliklere büyük önem vermekteyiz. Her geçen yıl daha geniş çaplı organizasyonlar düzenlemek için çalışmaktayız. Gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümesinde sporun önemi büyüktür’ dedi.

Futbolda Küçükçalağıl Ortaokulu, Voleybolda Kayapınar Ortaokulu, Dart kızlarda Şehit Cengiz Polat İmam hatip Ortaokulu, Dart erkeklerde Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulu takım halinde birinci oldu. Atletizmde 400 metre küçük erkeklerde Mehmet Ali Yıldız, yıldız erkeklerde Eren Doğan, 100 metre küçük kızlarda Eda Kayhan, yıldız kızlarda Şüheyda İbiş, küçük erkeklerde Casim Elisa, yıldız erkeklerde Eren Doğan, 400 metre küçük kızlarda Ayşe Yıldız, yıldız kızlarda Nursima Ünalmış birinci oldu. Masa Tenisinde birincilik ödülü Cengiz Yüksel’in oldu.