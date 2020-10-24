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Kupadaki rakip Kırşehir

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü turunda Kırşehir Belediyespor ile eşleşti.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:22
Kupadaki rakip Kırşehir

İkinci turda Erbaaspor’u 1-0 mağlup etme başarısını gösteren Yozgatspor Üçüncü Turda 3-5 Kasım tarihleri arasında deplasmanda misli.com İkinci Ligi takımlarından Kırşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

KUPADA 86 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un kaptanlarından Hamdi Aslan tarafından gerçekleştirildi.  Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda, 2. Eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'den 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer alacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre yapılacak 3. Eleme Turu müsabakaları; 3-5 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

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Kupadaki Rakip Kırşehir
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