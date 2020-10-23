KUPADA YOZGATSPOR FIRTINASI: 0-1

Güçlü rakibini Fatih’in ikinci yarıda attığı golle 1-0 yenen kırmızı siyahlı ekip üçüncü tura yükselme başarısını gösterdi. Erbaa ilçe stadında oynanan müsabakaya iki takımda kontrollü başladı. 19'uncu dakikada Ersaaspor’da Barış Sinan'ın kullandığı serbest vuruşta direk kaleye gönderilen topu son anda Yozgatspor kalecisi Bilal çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı. 32'inci dakikada gelişen Erbaaspor kontra atağında sağ kanattan ceza sahasına girer girmez sert vuran Rıdvan'ın şutu kaleci Bilal’den döndü, dönen topa Barış Sinan sert vurdu, kaptan Burak Altunay meşin yuvarlağı gol çizgisi üzerinde kontrol etmeyi başardı. 35'inci dakikada Emre'nin ceza sahası dışından sert şutu Yozgatspor kalecisi Bilal'de kaldı. 40'ıncı dakikada Yozgatspor'un kazandığı serbest vuruşu Fatih kullandı. Ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Burak Altunay'ın kafa şutu üst ağlarda kaldı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken ikinci yarıda Yozgatspor rakibine oranla birazda atak oynayan taraf oldu. 51’inci dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Selim kullandı, bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği top Erbaaspor defansından döndü, dönen topu tekrar Selim kaptı, ceza sahasına gönderdi topa Fatih kafa ile dokundu meşin yuvarlak Furkan’ın eline çarptı Yozgatsporlu oyuncular penaltı beklerken müsabakanın hakemi devam dedi. 57’inci dakikada Ahmet ile Ali Kaan’ın verkaçında topla buluşan Ali Kaan ceza sahasına girdi, içe çevirdiği top Erbaaspor kalecisini geçti, Fatih dokundu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 64’üncü dakikada Yiğit’in Erbaaspor defansının arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Kasım’ın Erbaaspor ceza sahası içine çevirdiği topu Yozgatsporlu oyunculardan önce Erbaaspor defansı uzaklaştırdı. 72’inci dakikada Talha ceza sahası dışından Yozgatspor kalesine gönderdiği top kaleci Bilal’de kaldı. 74’üncü dakikada gelişen Yozgatpor kontra atağında üçe iki yakaladığı pozisyonda Selim, aldığı topla ceza sahası ön çizgisine kadar geldi. Pas vermek yerine kendisi şut çekmeyi tercih edince takımını mutlak golden etti. Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip bir üst tura çıkan taraf oldu.