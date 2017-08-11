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Kupa’da 33 BAL takımı var

Türkiye Kupası ön eleme müsabakalarında bu sene 33 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı mücadele edecek. 

Kupa’da 33 BAL takımı var

Türkiye Kupası ön eleme müsabakalarında bu sene 33 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı mücadele edecek. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Ağustos 2017 Cuma 07:07
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Kupa’da 33 BAL takımı var

160 takımın bulunduğu Bölgesel Amatör Lig’de aralarında Yozgatspor 1959 FK’nın da yer aldığı 33 takım Türkiye Kupası ön eleme müsabakalarında mücadele edecek. Geçen sene Yozgatspor Türkiye kupasında ön eleme müsabakasında Çankırı temsilcisi Yapraklı Belediyespor’u 10-1 yendikten sonra birinci turda AFJET Afyonspor ile eşleşmişti. Bu turda güçlü rakibine yenilerek Ziraat Türkiye Kupasına veda etmek durumunda kalmıştı. 
Bu sene Ziraat Türkiye Kupasında üst turlara çıkmayı hedefleyen kırmızı siyahlı ekip, ön eleme turunda eşleşeceği takımı bekliyor. 
Türkiye kupasına katılan BAL takımları şu şekilde: Yozgatspor 1959 FK, Adıyaman 1954spor, Ağrı 1970spor, 68 Aksaray Belediyespor, Yeni Amasyaspor, Serhat Ardahanspor, Artvin Hopaspor, Bartınspor, Bozüyük Vitraspor, Bulancak Belediye Oğuzhanspor, 1074 Çankırıspor, Tatvan Gençlerbirliği, Edirnespor, Yüksekova Belediyespor, Iğdır Arasspor, Isparta Davrazspor, Karaman Belediyespor, Kars 36spor, Yeşil Kırşehirspor, Kilis Belediyespor, Mardin 47spor, Muşspor FC, Nevşehir Gençlikspor, Siirt Botangücüspor, Sinopspor, Altınova Belediyespor, Modafenspor, Dersimspor, 62 Pertekspor, Kütahyaspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Türk Metal Kırıkkalespor, MKE Kırıkkalespor
 

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