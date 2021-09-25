Kupa Voley hazırlıklarına devam

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül yaptığı açıklamada, 1 Ağustosta sezon açılışını yaptıklarını ve o günden bu yana aralıksız çalıştıklarını söyledi. Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina’nın CEV Avrupa Şampiyonası nedeniyle takıma yeni katıldığının bilgisini veren Gül sezon açılışını yaptıkları günden bugüne kadar 6 müsabakada oynadıklarını ve bu müsabakalardan 4 galibiyet 2 yenilgi aldıklarını ifade etti. Sorgun’da ve Kayseri’de oynadıkları Develi Belediyespor maçlarını kazandıklarını hatırlatan Gül, ‘’Daha sonra Solhanspor tarafından organize edilen Anadolu Kaplanları Turnuvası’na katıldık. Burada Solhanspor, Yeni Kızıltepespor ve biz mücadele ettik. Turnuvada oynadığımız 4 karşılaşmadan 2 galibiyet 2 yenilgi aldık. Şimdi 23 Eylül Perşembe günü Sorgun’da, 26 Eylül Pazar günü de Tokat’ta Tokat Belediye Plevne ile 2 hazırlık maçı oynayacağız. Böylelikle AXA Sigorta Kupa Voley maçlarının hazırlıklarını tamamlamış olacağız’’ dedi.

Gül, AXA Sigorta Kupa Voley’de 1 Ekim’de Ankara’da Başkent Voleybol Salonu’nda saat 17.30’da ilk Altekma ile, 2 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de Arkasspor ve 3 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Yeni Kızıltepespor ile karşılaşacaklarını sözlerine ekledi.