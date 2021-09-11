Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1438.72
ALTIN
486.53
DOLAR
8.4691
STERLİN
11.7350
EURO
10.0165

Kupa Voley 1 Ekim’de başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor’un da yer aldığı Kupa Veloy müsabakaları 1 Ekim tarihinde başlayacak.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:38
Kupa Voley 1 Ekim’de başlıyor

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, Arkasspor, Altekma ve Yeni Kızıltepespor takımları ile Kupa Voley’de mücadele edeceklerini söyledi. 1 Ekim tarihinde başlayacak olan kupa müsabakalarında hedeflerinin gruptan bir üst tura çıkmak olduğunu dile getiren Gül, ‘’Bu sezon hem kupada hem de ligde başarılı olmak istiyoruz. Bunun içinde Antrenörümüz Bahadır Aksoy’un verdiği liste doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştirdik. Kupa da bir üst tura çıkacağımıza, ligde de Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde edeceğimize inanıyorum. Türkiye kupası müsabakalarının 1 Ekim tarihinde başlayacak olması bizim için bir avantaj. 10 Ekim tarihinde başlayacak olan lig öncesinde bizim için iyi bir hazırlık olacak. Kupada oynayacağımız 3 müsabaka ile lige tam manası ile hazırlanmış oyacağız. Ligde de ilk müsabakamızı kazanarak iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kupa Voley 1 Ekim’de Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor’dan Vali Polat’a ziyaret
Yozgatspor’dan Vali Polat’a ziyaret
Yüksel’i ağırladı
Yüksel’i ağırladı
Kaymakamı ziyaret ettiler
Kaymakamı ziyaret ettiler
Yozgatspor sezonu açtı
Yozgatspor sezonu açtı
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Sorgun Belediyespor umut verdi
Sorgun Belediyespor umut verdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim