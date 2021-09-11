Kupa Voley 1 Ekim’de başlıyor

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, Arkasspor, Altekma ve Yeni Kızıltepespor takımları ile Kupa Voley’de mücadele edeceklerini söyledi. 1 Ekim tarihinde başlayacak olan kupa müsabakalarında hedeflerinin gruptan bir üst tura çıkmak olduğunu dile getiren Gül, ‘’Bu sezon hem kupada hem de ligde başarılı olmak istiyoruz. Bunun içinde Antrenörümüz Bahadır Aksoy’un verdiği liste doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştirdik. Kupa da bir üst tura çıkacağımıza, ligde de Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde edeceğimize inanıyorum. Türkiye kupası müsabakalarının 1 Ekim tarihinde başlayacak olması bizim için bir avantaj. 10 Ekim tarihinde başlayacak olan lig öncesinde bizim için iyi bir hazırlık olacak. Kupada oynayacağımız 3 müsabaka ile lige tam manası ile hazırlanmış oyacağız. Ligde de ilk müsabakamızı kazanarak iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum’’ dedi.