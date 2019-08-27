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Kupa sahibini buldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’nda Bölge Kupası’nın sahibini buldu.

Kupa sahibini buldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’nda Bölge Kupası’nın sahibini buldu.

27 Ağustos 2019 Salı 00:00
Kupa sahibini buldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik kupa için yarışan 4 takım adına askıya 11 bin ekmek daha bıraktı. Böylece turnuva boyunca şirketin askıya bıraktığı ekmek sayısı da 44 bini buldu. CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi’ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlar arası Futbol Turnuvası’nın ikincisi yapılan Bölge Kupası karşılaşması ile sona erdi. Sivas, Tokat ve Yozgat il şampiyonları ve ikincileri arasında yapılan kura çekimi sonrasında düzenlenen Bölge Kupası’nda şampiyonluk Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oldu. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 79 takım, bin 580 sporcunun top koşturduğu Askıda Ekmek Kurumlar arası Futbol Turnuvası, üç kentte spor şöleni havasında geçerken Askıda Ekmek Projesi ile ilgili farkındalık yaratılmasına da büyük katkı sağladı. Sivas, Tokat ve Yozgat’taki kurumlar arasında yapılan maçlar sonrasında Kurban Bayramı öncesinde il şampiyonları belirlendi. Bölge Kupası için ise Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat Devlet Hastanesi, Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü takımları yarıştı. Yapılan final maçında rakibi Tokat Devlet Hastanesi’ni 5-3 yenen Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü kupayı evine götüren taraf oldu.

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