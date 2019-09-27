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KUPA MACERASI BiTTi

ZİRAAT Türkiye Kupası’na İzmir Atatürk Stadı’nda karşılaştığı Göztepe karşısında, ikinci yarıda yediği gollerle veda eden Yozgatspor, Pazar günü konuk edeceği Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı lig maçına yöneldi.

KUPA MACERASI BiTTi

ZİRAAT Türkiye Kupası’na İzmir Atatürk Stadı’nda karşılaştığı Göztepe karşısında, ikinci yarıda yediği gollerle veda eden Yozgatspor, Pazar günü konuk edeceği Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı lig maçına yöneldi.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
KUPA MACERASI BiTTi

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 46. dakikasında Göztepe öne geçti. Hüseyin Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortada Samet Göker'in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluşunca ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 54. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında, Yasin Öztekin'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Eren Derdiyok'un şutunda top ağlara bir kez daha buluştu ve skor 2-0’a taşındı. 62. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan Yasin Öztekin'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Ege Özkayımoğlu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-0 yaparken, skoru da ilan etti. Bu skorla Yozgatspor kupaya veda etti. Maçın değerlendirmesi Yozgatspor’un sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, ‘Oyunumuz geleceğe dair ümit verdi. Kupaya veda ettik. Şimdi önümüze bakıyoruz. Ligde yolumuza kayıpsız devam edeceğiz. Göztepe' ye lig ve kupa yolculuğunda başarılar diliyoruz. Atatürk Stadı'nda bizi yalnız bırakmayan vefakar taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz’ denildi.

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