Kupa heyecanı

Sorgun Belediyespor, kupanın ilk maçında konuk ettiği Spor Tot takımını 3-2 yendi. İlk seti konuk ekip 23-25 kazandı. İkinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23 alan Sorgun Belediyesi skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü seti 16-25 kaybeden Sorgun temsilcisi son seti, 15-11 kazanarak, sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Maçın rövanşı yarın Ankara’da oynanacak. Sorgun Belediyesi Voleybol takımı, Ankara’daki maçı da kazanarak bir üst tura yükselebilmenin hesaplarını yapıyor.