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Kupa heyecanı

VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Mücadelesi yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Kupa heyecanı

VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Mücadelesi yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Kupa heyecanı

Sorgun Belediyespor, kupanın ilk maçında konuk ettiği Spor Tot takımını 3-2 yendi. İlk seti konuk ekip 23-25 kazandı. İkinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23 alan Sorgun Belediyesi skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü seti 16-25 kaybeden Sorgun temsilcisi son seti, 15-11 kazanarak, sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Maçın rövanşı yarın Ankara’da oynanacak. Sorgun Belediyesi Voleybol takımı, Ankara’daki maçı da kazanarak bir üst tura yükselebilmenin hesaplarını yapıyor. 

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Kupa Heyecanı
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