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Kupa heyecanı 27 Ağustos’ta

ZİRAAT Türkiye kupasında heyecan 27 Ağustos tarihinde başlayacak.

Kupa heyecanı 27 Ağustos’ta

ZİRAAT Türkiye kupasında heyecan 27 Ağustos tarihinde başlayacak.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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Kupa heyecanı 27 Ağustos’ta

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor’un da mücadele edeceği Ziraat Türkiye kupası ile ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ‘’2019 - 2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı. Planlamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. 5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan Final ile sona erecek’’ denildi.

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