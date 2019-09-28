KUPA DEFTERiNi KAPADIK!

Yozgatspor’un iki tane tur atladığını hatırlatan Arslan, “Bu noktada kupayı da hafife almadık. Üçüncü tur maçı oynadık” dedi. Yozgatspor’un yakın geçmişine bakıldığında uzun süredir üçüncü tur başarısı sağlayamadığına dikkat çeken Arslan, “Benim görevde olduğum beş yılda da bu başarıyı yakalayamamıştık. İlk defa üçüncü tur başarısı sağladık. Neticede rakip Türkiye’nin en köklü kulüplerinden Göztepe’ydi. Süper Lig takımıydı” şeklinde konuştu. Yozgatspor’un deplasmanda olmasına rağmen çok iyi bir mücadele sergilediğine inandığını aktaran Arslan, “Maçın ilk yarısında Göztepe kalemize dahi gelemedi. Ama ikinci yarıda şanssız şekilde kalemize bir gol attık ondan sonra oyun disiplininden uzaklaşır gibi olduk ve netice böyle oldu” dedi. Başkan Arslan, kupayı bir tarafa bırakıp lige ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

