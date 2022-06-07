Kung-Fu Akdağ üstünlüğü

Akdağmadeni Belediyesinden yapılan açıklamada Sakarya’da düzenlenen Wushu Kung-Fu Türkiye şampiyonasına 34 ilden toplamda 845 sporcunun mücadele ettiği belirtildi. Müsabakalara Akdağmadeni ilçesinden katılar Rabia Karadaş- B Genç 60 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu, Dilara Badur’u Gençler 60 kiloda Türkiye ikincisi, Hatice Kırıksoku B Gençle 56 kiloda Türkiye Üçüncüsü, Mikail Uzel’in B Gençler 60 kiloda Türkiye Üçüncüsü olarak turnuvayı tamamladığı kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’İlçemizi katıldıkları her turnuvada büyük başarılar kazanarak temsil eden ve bizleri gururlandıran sporcularımızı ve Antrenörlerimiz Tayfun Öztürk ve Taner Öztürk hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Akdağmadeni Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi. »Akdağmadeni Belediyesi