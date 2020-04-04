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Kulüplere belge

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda mücadele eden Şefaatli Belediyespor ile Paşaköy Gençlikspor’a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından başarı belgesi gönderildi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 03:15
Kulüplere belge

İki kulübün yöneticisine Şefaatli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Arslan tarafından başarı belgeleri teslim edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gönderdiği başarı belgesinde ‘’Amatör spor kulüplerimiz Türk sporunun bel kemiğidir, ruhudur. Sizlerin her yıl olduğu gibi 2019'da da, ülkemizin her köşesinde sporumuzu daha ileriye taşımak için canla başla çalıştığınızı biliyorum. Bu gayreti, önümüzdeki yıllara ve gelecek nesillere aktararak, bu toprağın çocukları için bir okul, bir yuva olmayı sürdürmenizi temenni ediyorum. Bu vesileyle emekleriniz için teşekkür ediyor, 2020 yılında da başarınızın devamını diliyorum” dedi. Şefaatli Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Dündar ve Paşaköy Gençlikspor Başkanı İbrahim Şahin ise Takımları adına kendilerine bu başarı belgesini gönderen ve kendilerini bu başarıya layık gören Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ve Futbol Kulüpleri için emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Kulüplere Belge
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