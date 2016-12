‘Kulüpler oyuncularını bırakmıyor’

Yozgatspor 1959 FK Asbaşkanı Akgün, Kamuoyunun transfer sonuna kadar beklemesini istedi. Eğer futbolcularının gitme talepleri, uyum sorunlarını yaşayacaklarını kendilerine tebliğ ettiklerinde transfer düşünülebileceklerine vurgu yapan Akgün, ‘’Ama şuan için her hangi bir transfer düşüncemiz yok. Böyle de bir ihtiyacımız yok. Zaten üst sınıf transfer edebileceğimiz futbolcu portföyü de yok elimizde. Herkes takımında oynayanlar, oynuyor. Kulüpte kolay kolay iyi bir futbolcuyu bırakmak istemiyor. İstemez de. Ben de olsam ben de bırakmam. Şuanda elimizde üst kalitede değerlendirebileceğimiz bir futbolcu yok. Yani en çok tartışılan gündemde tutulan, geçen seneki oyuncular ile ilgili talepler vardı. O talepler zaten bu oyuncular Yozgatspor’u tercih etmiş olsalardı şuan Yozgatspor’da top oynuyor olabilirlerdi. Bu formayı taşıyor olabilirlerdi. Sezon sonunda bu formayı tercih etmeyen, Yozgat’ı tercih etmeyen bir futbolcu üzerinde de sürekli kamuoyu oluşturmak ta bence büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Seni tercih etmeyeni sen hala bu kulübe kamufle etmeye bu takıma taşımaya çalışmak bence Yozgatspor için düşüncesizlik olarak değerlendiriyorum ben. O formayı taşımak isteyen için bu kapı her zaman açıktı, her zaman açık bıraktık, hiçbir zaman kapatmadık, gelip oynarlardı diye düşünüyorum onun için de her giden Yozgatspor’dan gitti diye düşünmesin insanlar çünkü Yozgatspor’dan giden oyuncu kendisi kaybeder, kendisine yapar, Yozgatspor hiçbir zaman kaybetmez. Komu oyunun, Yozgatlı iş adamlarımızın, Valiliğimizin, Üniversitemizin, tabi ki ciddi katkıları, destekleri var bize. Biz bu konuda Yozgatspor’a katkı sağlayan, destek veren her bir bireye çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi en zor günlerimiz de destekleyen çok önemli insanlar oldu. Biz bunları kendi talepleri doğrultusunda çok fazla açıklayamıyoruz. Çünkü bu işin destek verenleri, Yozgatspor sevdalıları kendilerini bu işin reklam amaçlı değil sadece destek amaçlı olduklarını her zaman için söylüyorlar. Biz bunu sezon sonunda da, yeri geldiğinde de bir çok platforma konuşuyoruz. Bu manada küçümsenemeyecek kadar Yozgatspor’a destek sağlayan işadamlarımız var. Yozgatspor sadece Yozgat Belediyesi’nin Kazım Arslan’ın isteyip de devam ettirebileceği bir unsur değil, bu üzerinde Yozgat’ın, Yozgatlının ciddi bir emeği var. Bu emeği görmezden gelmek yanlış olur diye düşünüyorum. Ama burada ki en büyük emek Yozgat Belediyesi’nindir. Bunu sırtlamış vaziyetteyiz. Benim sadece ricam Yozgatspor’a destek vermek isteyen ama kendini çeken esnafımız biraz daha Yozgatspor’a destek olsunlar. Bizim de temennimiz bu’’ dedi.

Hiçbir takımın iyi oyuncusunu bırakmak istemediğini vurgulayan Akgün, bu nedenle transfserin son gününe kadar bekleyeceklerini uygun bir oyuncu bulmaları halinde transfer edebileceklerini aksi taktirde dış transferi düşünmediklerini dile getirdi.