Kulüpler malzemelerine kavuştu

Yozgat’ta faaliyet gösteren toplam 31 Amatör Spor Kulübüne destek amacıyla Yozgat Valiliği tarafından İl Özel İdaresi bütçesinden temin edilen spor malzemelerini Yozgat Valisi Ziya Polat kulüp temsilcilerine teslim etti. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş ve amatör spor yöneticileri katıldı. Tören öncesinde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, çocuklarımızı, gençlerimizi spor ile, sosyal kültürel faaliyetler ile uğraştırmamız gerektiğini her zaman söylediklerini belirtti. Bu konuda Yozgat’ta bulunan toplam 31 amatör kulübe malzeme desteğinde bulunduklarını söyleyen Vali Polat, ‘’Lise mezunu bir çocuğumuzun lisanlı bir spor dalıyla uğraşmasını, bir müzik aleti çalmasını ve bir yabancı dil konuşmasını istiyoruz. Bu konuda devletimizin tüm kurum ve kuruluşları çocuklarımızın, gençlerimizin emrinde. Her ilçemizde spor salonu hedefiyle yürüyorduk. Devletimiz bu senede spor salonu olmayan ilçelerimizde spor salonları yapacak. İnşallah hep beraber, çocuklarımızı en iyi nasıl yetiştiririz kaygısı içerisinde olmamız lazım. Bu çocuklarımızı spor ile sanat ile buluşturmamız lazım ki devletine, milletine hayırlı evlatlar olsunlar. 31 kulübümüze eşofman takımı verdik. İlerleyen zamanlarda da imkanlar ölçüsünde desteklerimiz devam edecektir’’ dedi.

Vali Polat’ın konuşmasının ardından 31 Spor Kulübüne toplam 540 adet eşofman takımı dağıtımı yapıldı.