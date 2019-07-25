Kulüp tabelası değişti

Daha önce Yimpaş Yozgatspor’un kullandığı ve Yozgatspor yazılı tabela, O dönem Yozgat Belediye Başkanı olan Kazım Arslan’ın talimatı doğrultusunda Yozgat Belediyesi tarafından Yozgat Belediyesi Spor Tesisi yazılı tabela ile değiştirilmişti. Yozgatspor’un kullandığı tesisin tabelası 4 yıl boyunca Yozgat Belediyesi Spor Tesisi yazısı ile durdu. Geçtiğimiz günlerde ise Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan tarafından yeniden tabela değiştirildi ve tabelanın üzerine ‘Yozgat Belediyesi Spor Tesisi Yozgatspor 1959 FK’ yazısı asıldı.