Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93640
ALTIN
320.270
DOLAR
6.2939
STERLİN
7.9106
EURO
6.9899
Flaş Haber
Terminale akın var!
Kapat

Kulüp sayısı arttı

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nce 21 ana nevi bazında kayıtları tutulup izlenen dernek sayısı 475 rakamına ulaşırken, spor hizmetleri alanındaki dernek sayısı son yılda kurulan okul sporları dernekleriyle ilk sıraya yerleşerek Yozgat tarihine iz düşüldü.

13 Mart 2020 Cuma 03:14
Kulüp sayısı arttı

Spor hizmetleri alanında Yozgat’ta 111 spor kulübü derneği faaliyet gösteriyor. Bu derneklerin 41 adedi ise il merkezinde kurulu ve faaliyet gösteriyor. Spor hizmetleri nev’indeki dernekler ise, ‘spor, gençlik, gençlik ve spor, avcılık, atıcılık, geleneksel sporlar’ adıyla yer alıyor. Yozgat’ta 2019 yılında spor alanında 16 derneğin kurulmasıyla spor alanında faaliyet gösteren dernekler de dikkat çekici artış yaşandı.  2020 yılında 6 dernek kuruluşu yapılırken,  spor hizmetlerine yönelik derneklerin çoğunluğunu sırasıyla, futbol, salon sporları, avcılık atıcılık ve geleneksek sporlar türündeki okçuluk sporu oluşturuyor.  Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat il genelinde, bugün itibarı ile kurulu ve faaliyet gösteren 476 derneğin neviler bazında, 111 spor,  98 dini hizmetler, 66 insani yardım ve diğerlerinin oluşturduğunu söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Kulüp Sayısı Arttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALATYA PROVASI
MALATYA PROVASI
Dış sahanın kumu atılıyor
Dış sahanın kumu atılıyor
Göksal sakatlandı
Göksal sakatlandı
Laçin’den ziyaret
Laçin’den ziyaret
UMUT SPOR 5 YAŞINDA
UMUT SPOR 5 YAŞINDA
Boğazlıyan Şeker tepkili
Boğazlıyan Şeker tepkili
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim