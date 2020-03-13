Kulüp sayısı arttı

Spor hizmetleri alanında Yozgat’ta 111 spor kulübü derneği faaliyet gösteriyor. Bu derneklerin 41 adedi ise il merkezinde kurulu ve faaliyet gösteriyor. Spor hizmetleri nev’indeki dernekler ise, ‘spor, gençlik, gençlik ve spor, avcılık, atıcılık, geleneksel sporlar’ adıyla yer alıyor. Yozgat’ta 2019 yılında spor alanında 16 derneğin kurulmasıyla spor alanında faaliyet gösteren dernekler de dikkat çekici artış yaşandı. 2020 yılında 6 dernek kuruluşu yapılırken, spor hizmetlerine yönelik derneklerin çoğunluğunu sırasıyla, futbol, salon sporları, avcılık atıcılık ve geleneksek sporlar türündeki okçuluk sporu oluşturuyor. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat il genelinde, bugün itibarı ile kurulu ve faaliyet gösteren 476 derneğin neviler bazında, 111 spor, 98 dini hizmetler, 66 insani yardım ve diğerlerinin oluşturduğunu söyledi.