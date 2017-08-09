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Kulüp binası bakımda

Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK Afyon’da ikinci dönem kamp çalışmalarını sürdürürken, Yozgat’ta da kulüp binası bakıma alındı. 

Kulüp binası bakımda

Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK Afyon’da ikinci dönem kamp çalışmalarını sürdürürken, Yozgat’ta da kulüp binası bakıma alındı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Kulüp binası bakımda

Yozgatspor Kulüp Müdürü İsmail Şenyiğit, en son 2015 yılında sadece iç kısmına bakım yapılan kulüp binasını bu sene hem içini hem dışını bakıma aldıklarını söyledi. Yozgatspor’un ikinci dönem kamp çalışmaları için Afyon’a gitmesini fırsat bilerek yapmayı planladıkları bakım çalışmalarının startını verdiklerini dile getiren Şenyiğit, ‘’Afyon kampının başlaması ile birlikte biz de Yozgat’ta kulüp binamızı bakıma aldık. Önce binamızım, idari bölümünü, yemekhanesini, mutfağına bakım yaparken, oyuncuların soyunma odalarının eksikliklerini de giderdik. Yaklaşık 7-8 yıl önce Yozgatspor Spor Toto Üçüncü Lig’inde mücadele verdiği dönemde yapılan dış cephe kaplamasını da bakıma aldık. Cephe kaplamışında tadilatlar yaptırdık ve boyama işlemine başladık. Daha önce Yozgatspor yazılı olan yerdeki yazıyı da kaldırdık ve oraya Yozgatspor 1959 FK yazdık. Birkaç gün içerisinde bakım çalışmalarımız tamamlanacak ve takımın Yozgat’a gelmesine hazır hale getirilecek. Kulüp binamız yapılan bu bakım çalışmaları neticesinde daha da güzel bir hale büründü’’ dedi.
 

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