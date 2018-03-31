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KULAĞIMIZ DIŞARDA

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, yarın Belen Belediyespor ile oynayacağı müsabakayı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

KULAĞIMIZ DIŞARDA

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, yarın Belen Belediyespor ile oynayacağı müsabakayı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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KULAĞIMIZ DIŞARDA

Yarın oynayacağı Belen Belediyespor müsabakasında kırmızı siyahlı ekibin kendileri sahada olurken, aklı ise Aksaray ve Nevşehirspor’un oynayacağı müsabaka olacak. Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, yarın Belen Belediyespor ile puan mücadelesi vereceklerini söyledi. Seyircisiz oynayacakları bu müsabakayı kazanmak istediklerini dile getiren Yavuz, ‘’Rakibimiz karşısında üç puanı alarak rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Biz Yozgatspor olarak buna inandık biz nasıl puan kaybettiysen rakiplerimizde kalan iki haftada puan kaybedecektir. Yozgatspor olarak önümüzde zorlu bir doksan dakika var. Rakibimiz zayıf olabilir ancak müsabaka hiçbir zaman oynanmadan kazanılmıyor. Bu nedenle rakibimizi küçümsemeden sahada elimizden geleni yapıp üç puanı hanemize yazdırmanın hesaplarını yapıyoruz. Bu müsabaka için iyi çalıştık ve seyircisiz oynayacağımız bu maçta gülen tarafın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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