Küçükler Muğla yolcusu

Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, okul sporları kapsamında Muğla’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası Yozgat’ı temsilen 3 sporcu ile katılacaklarını söyledi. Yozgat’ta yapılan müsabakalarda rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu olan bu sporcuların Muğla’da derece elde edeceğine inandığını dile getiren Zararsız, ‘’Ben sporcularıma güveniyorum. Madalya ile Yozgat’a dönmeyi amaçlıyorum. 25 Nisan tarihinde Yozgat’tan Muğla’ya hareket edeceğiz. Muğla’daki Türkiye Şampiyonasına Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri 28 kiloda Emirhan Eroğlu, 32 kiloda Berat Erdoğan ve 47 kiloda Mustafa Kağan Zararsız ile katılacağız. Üçü de birbirinden yetenekli ve iyi sporcular. Ben sporcularıma güveniyor ve inanıyorum. Üçünden de madalya bekliyorum. Bu turnuvaya çok iyi hazırlandık ve Yozgat’ı Muğla’da en iyi şekilde temsil edeceğiz’’ dedi.