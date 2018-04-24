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Küçükler Muğla yolcusu

YOZGAT’ta düzenlenen okul sporları Kick-Boks il birinciliği müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan minik Kick-Bokscüler 26-29 Nisan tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına katılacaklar.

Küçükler Muğla yolcusu

YOZGAT’ta düzenlenen okul sporları Kick-Boks il birinciliği müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan minik Kick-Bokscüler 26-29 Nisan tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına katılacaklar.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
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Küçükler Muğla yolcusu

Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, okul sporları kapsamında Muğla’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası Yozgat’ı temsilen 3 sporcu ile katılacaklarını söyledi. Yozgat’ta yapılan müsabakalarda rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu olan bu sporcuların Muğla’da derece elde edeceğine inandığını dile getiren Zararsız, ‘’Ben sporcularıma güveniyorum. Madalya ile Yozgat’a dönmeyi amaçlıyorum. 25 Nisan tarihinde Yozgat’tan Muğla’ya hareket edeceğiz. Muğla’daki Türkiye Şampiyonasına Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri 28 kiloda Emirhan Eroğlu, 32 kiloda Berat Erdoğan ve 47 kiloda Mustafa Kağan Zararsız ile katılacağız. Üçü de birbirinden yetenekli ve iyi sporcular. Ben sporcularıma güveniyor ve inanıyorum. Üçünden de madalya bekliyorum. Bu turnuvaya çok iyi hazırlandık ve Yozgat’ı Muğla’da en iyi şekilde temsil edeceğiz’’ dedi. 

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