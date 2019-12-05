Kros yarışları yapıldı

Kirazlı göledi mevkiinde düzenlenen yarışmalarda sporcular birbirlerini geçe bilmek için ellerinden geleni yaptılar. Toplamda 180 Sporcunun katıldığı müsabakalar 3 Kategori de düzenlendi. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri Sporcu Fabrikası çok amaçlı Spor Salonunda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak tarafından verildi. Yapılan müsabakalar sonunda Genç Erkekler A Kategorisinde Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesinden birinci Emre Şahin, İkinci Oğuzhan Kalpaslan, üçüncü Baki Orhan olurken Akdağmadeni İmam Hatip Lisesi’nden Haklil İbrahim Koçak ise dördüncü oldu. Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi bu kategoride takım halinde birincilik elde etti. Genç Erkekler B kategorisinde Akdağmadeni İmam Hatip Lisesi’nden Ahmet Ünlü birinci, Erdem Efe Çiçek ikinci olurken Sorgun Osman Çavuş M.T.A.L’den Fehmi Özben üçüncü, Fuat Tekin ise dördüncü oldu. Genç Kızlar A kategorisinde Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi’nden Safuriye Demir birinci, Sorgun Nene Hatun M.T.A.L’dan Fatma Erol ikinci, Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi’nden Güldane Özbek üçüncü, Nezaket Özcan ise dördüncü oldu. Genç kızlar B kategorisinde Sorgun Nene Hatun M.T.A.L’den Sema Yüksel birinci, Habibe Akdeniz ikinci ve Ayça Men üçüncü oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde Kadışehri Şehit Nuri Çelik Orta Okulu’ndan Abdulsamet Karagöz birinci, Sorgun Ertuğrul Gazi Orta Okulu’ndan Muhammet Ali Kayalı ikinci, Sorgun Yavuz Selim Orta Okulu’ndan Salih Oğur üçüncü oldu. Yıldız kızlarda ise Sorgun Ertuğrul Gazi Orta Okulu’ndan Dilber Demir birinci Meryem Sargın ikinci Sorgun Fatih Orta Okulu’ndan Zeynep İrem Kılınçer ise üçüncü oldu.