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Kros müsabakaları tamamlandı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası kros müsabakaları tamamlandı.

Kros müsabakaları tamamlandı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası kros müsabakaları tamamlandı.

16 Kasım 2018 Cuma 06:37
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Kros müsabakaları tamamlandı

Kirazlı-1 Göleti çevresinde gerçekleştirilen müsabakalara farklı okullardan toplam 175 sporcu katıldı. Müsabakalar, Genç Erkekler A ve B, Genç Kızlar A ve B, Yıldız Erkekler ve Yıldız kızlar kategorisinde yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Kros Müsabakaları Tamamlandı
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