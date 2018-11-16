Kirazlı-1 Göleti çevresinde gerçekleştirilen müsabakalara farklı okullardan toplam 175 sporcu katıldı. Müsabakalar, Genç Erkekler A ve B, Genç Kızlar A ve B, Yıldız Erkekler ve Yıldız kızlar kategorisinde yapıldı.
16 Kasım 2018 Cuma 06:37
10 Okunma
YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası kros müsabakaları tamamlandı.
Kirazlı-1 Göleti çevresinde gerçekleştirilen müsabakalara farklı okullardan toplam 175 sporcu katıldı. Müsabakalar, Genç Erkekler A ve B, Genç Kızlar A ve B, Yıldız Erkekler ve Yıldız kızlar kategorisinde yapıldı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol