Kros müsabakaları tamamlandı

Kirazlı-1 Göleti çevresinde gerçekleştirilen müsabakalara farklı okullardan toplam 175 sporcu katıldı. Müsabakalar, Genç Erkekler A ve B, Genç Kızlar A ve B, Yıldız Erkekler ve Yıldız kızlar kategorisinde yapıldı.