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Kritik maç cuma günü

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi şampiyonu Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Yozgatspor’un altında tamamlayan Sorgun Belediyespor arasında oynanacak olan Play-Out müsabakasının tarihi belli oldu.

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:11
Kritik maç cuma günü

Önümüzdeki sezonda Yozgat’ı Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan takımın belirleneceği müsabaka 15 Nisan Cuma günü Saat 15.00’da Yozgat Bozok Stadı dış sasında oynanacak. Amatör Liglerde 50’den az takımı olduğu için bu sezon Yozgatspor’un şampiyon olamaması nedeniyle Bölgesel Amatör Lig’de 2 takımla temsil edilecek olan Yozgat’ı kimin temsil edeceği Cuma günü netlik kazanacak. Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Sorgun Belediyespor arasında oynanacak olan müsabaka sonrasında sahadan galibiyet ile ayrılan taraf önümüzdeki sezon Yozgatspor ile birlikte Yozgat’ı Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmeye hak kazanacak. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda gerçekleştirilen toplantıda iki kulüp başkanı da katıldı. Yozgat Bozokspor Kulübü adına Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Sorgun Belediyespor adına da Kulüp Başkanı Ergin Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Akgün, ASKF Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir ve İl Emniyet Müdürlüğü adına bir yetkili katıldı. Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir’in BAL’a yükselme maçı talimatını okumasıyla başlayan toplantıda her iki takım yöneticilerinin hem tarih hem de taraftar ve alınacak güvenlik tedbirleri hakkındaki fikirlerine başvuruldu. Centilmence, sorunsuz ve Yozgat’a yakışır bir maç oynanması dileklerini ileten iki başkan maçın 15 Nisan tarihinde oynanmasını kararlaştırdı. Tribünlere taraftar alınması konusu ise maç öncesinde yapılacak bir toplantıda belirlenecek.  

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