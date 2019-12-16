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Köyde veli toplantısı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘ulaşamadığımız veli kalamayacak’ anlayışı ile velileri köylerinde, evlerinde, köy odalarında, okullarda, mahallelerde buluşmaya devam ediyor.

Köyde veli toplantısı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘ulaşamadığımız veli kalamayacak’ anlayışı ile velileri köylerinde, evlerinde, köy odalarında, okullarda, mahallelerde buluşmaya devam ediyor.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Köyde veli toplantısı

Menteşe Köyünde Muhtarlık odasında gerçekleştirilen Veli toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Ahmet Karakaş da katıldı. İlk ve Ortaöğretimde öğrencileri bulunan okulların müdürleri de toplantıda hazır bulundu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, ‘’Ziyaretimizin nedeni ulaşamadığımız Veli kalmasın anlayışı ile hareket etme gayretimizdendir. Bu manada velilerimizden öğrenci başarının artırılması ve kaliteli, ahlaklı bir neslin yetişebilmesi, Veli ile bizler arasındaki sağlıklı, kesintisiz işbirliği ve iletişimle mümkün olabilecektir’’ dedi. Taşımalı öğrencilerin sorunlarıyla ilgili gereken tedbirin alınacağını vurgulayan Bozdağ, velilere Okul idarecilerine taleplerini söyledi. Velilerde isteklerini, önerilerini birebir sorma imkanı buldu. İlk defa böyle bir uygulama gördüklerini, sevindiklerini ifade eden veliler, okullar ile daha sıcak ilişki kuracaklarını, öğrencileriyle daha yakından ilgileneceklerini ifade ettiler. 

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Köyde Veli Toplantısı
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