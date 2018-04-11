Köyceğiz hazırlığı başladı

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, Cumartesi günü Köyceğiz Belediyespor’u yenerek bir haftalık aranın ardından tekrar çıkışlarını sürdürmek istiyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile hafta sonu çok zor bir müsabakaya çıktıklarını iyi mücadele ettikleri müsabakayı kaybettiklerini söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma karşı oyuncularının çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Çelik, ‘’Maçın başından sonuna kadar rakibimiz karşısında iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ligin en güçlü takımlarından bir tanesi ile oynadık yenildik. Bu müsabaka geride kaldı. Şimdi Köyceğiz Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bir haftalık aradan sonra tekrar yeni bir çıkış yakalamak için Köyceğiz Belediyespor’u yenmek istiyoruz. Bunun içinde Köyceğiz Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanacağız’’ dedi.